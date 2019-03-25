砂石混凝土價格持續上漲 5大建商公會串聯抗爭

2019-03-25 23:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水利署今年砂石出料300萬噸，但南部預拌混凝土漲勢未見舒緩，近來新建案報價要再漲2成，高雄建商公會質疑公平交易委員會調查緩不濟急，要求儘速穩定市場價格；南部5大建商公會2000多名會員串聯爭取權益，不排除抗爭到底。

公共工程委員會表示，已要求檢調介入調查、台灣區預拌混擬土公會不得不合理漲價，並行文縣市政府可以自行採購砂石、混擬土，最快本周就能上路因應，避免影響公共工程品質。

南部砂石過去每立方公尺約600元，今年一度因供需失衡，上漲約1成達660元；預拌混凝土廠從去年6至7月、11月，到今年1月以來，3度以砂石原料短缺，預拌混凝土每立方公尺從1450元，上漲至今年1990元，漲了540元大約3成，讓建商公會大呼受不了。

高市大高雄不動產開發商業同業公會榮譽理事長卓永富表示，砂石、預拌混凝土漲勢未見舒緩，近來3月底至4月初新建案報價，預拌混凝土每立方公尺要漲300元，相當於要再上漲2成，質疑公平交易委員會調查緩不濟急，應要求業者不得再漲價。

值得一提的是，高雄公共工程也飽受波及，根據統計，目前2度流標工程約150件，以新工處代辦中科院新建工程3.8億元金額最高，砂石等原物料漲價就是原因；公共工程包商抱怨砂石、預拌混凝土持續上漲，大呼受不了，政府應儘速解決。

但水利署今年荖濃溪砂石標售價格每噸90至108元，與去年92至100元相當，根據礦物局資料，砂石碎解廠出貨荖濃溪砂石，今年1月每噸漲至320元，現已降為285元，凸顯砂石價格應該回穩才合理。

公共工程委員會指出，已要求檢調介入調查、台灣區預拌混擬土公會不得不合理漲價，並行文縣市政府可以自行採購砂石、預拌混凝土，提供公共工程包商用料，最快本周就能上路，降低公共工程衝擊。

水利署今年加強河川疏濬，將增量至2500萬噸，目前已出料300萬噸，只要沒有颱風將持續開挖，也將行文高屏縣市政府加碼疏濬工程，市府水利局今年將增量至360萬噸，將於本月底上網公告招標，預計下個月底就能出料。

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