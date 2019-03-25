桃園蛋廠設觀光工廠 到這裡體驗道地日本風情

2019-03-25 23:16

〔記者李容萍／桃園報導〕國內知名的勤億蛋品公司，在桃園市平鎮區金陵路打造嶄新的觀光工廠「蛋寶不老村」，以「蛋」及「長壽」為主題，村裡打造一座粉紅鳥居，打從一進門到走進江戶大街，隨處可見日式風情，一路延伸到「長壽尊」前，加上可以租借日本浴衣、相撲服，置身其中，彷彿來到日本長野縣，洋溢濃濃的東洋風，開幕不到一星期，讓網美、網帥們拍照打卡真說很有fu。

蛋寶不老村裡最具指標性、也是祝禱觸摸人氣最旺的長壽尊神像，是由蛋寶生技創辦人古榮海，親自飛了兩趟日本，才獲長壽尊原作者─日本知名藝術家馬越正八首肯，再為台灣雕塑一尊，成為全世界唯二的長壽尊，一尊在日本長野，另一尊就在平鎮的蛋寶生技不老村。

勤億蛋品於1981年成立，為老字號的專業液蛋公司，創辦人古榮海從原本的飼養蛋雞事業，逐步尋求產業轉型，他深知雞蛋裡所含有的各種營養成分，能為國人健康帶來更大貢獻，蛋寶不老村設置不老研究中心，透過介紹著蛋與雞的益處，他希望讓消費者其實平常吃的蛋，從蛋殼到蛋黃都是有用的，再搭配生化技術，能產出對人體有幫助的產品。

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