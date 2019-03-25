U12世界盃少棒賽在台南 「寶可夢」月底起巡迴宣傳

2019-03-25 22:47

［記者劉婉君／台南報導］「第5屆U-12世界盃少棒錦標賽」將於暑假期間在台南熱鬧開打，台南市政府今年主動走到外縣市宣傳賽事，打造寶可夢宣傳木座，將從本月31開始，到全台5個城市巡迴，邀請民眾一起到台南為台灣隊加油。

U-12世界盃少棒賽今年共有12支國家代表隊參加，7月26日至8月4日在台南市新建的亞太國際棒球訓練中心及善化棒球場舉行，本屆由寶可夢擔任宣傳大使，也首度在賽前舉辦Champ Taiwan 冠軍加油列車活動，打造6款寶可夢宣傳木座，其中1座從本月31日開始，展開外縣市巡迴，其餘的將從4月開始，在台南市主要觀光景點亮相，7月26日再齊聚亞太國際棒球訓練中心。

全台巡迴地點以大城市人潮聚集點為主，初步規劃3月31日在高雄漢神巨蛋、5月4日到台北市花博公園、5月25日新北市大遠百、6月15日台中大遠百，7月26日台南亞太棒球國際訓練中心。

台南市體育處表示，過去U-12世界盃少棒賽的宣傳多以台南市的交通節點為主，這次主動走出去，希望更多外地的球迷也能一起到台南，為台灣隊及各國選手加油，讓棒球小將感受到台灣的人情味。

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