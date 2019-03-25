台電放流10萬尾魚苗 復育湖西海洋資源

2019-03-25 20:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖沿海海洋資源枯竭，台電澎湖尖山發電廠敦親睦鄰再添一樁！今日在澎湖縣湖西鄉沙港東、沙港西及北寮漁港附近海域，舉辦黃錫鯛魚苗10萬尾放流活動，並邀請沙港國小師生共襄盛舉，讓小朋友自幼建立珍惜海洋資源的觀念。

公認為澎湖人好鄰居的台電尖山發電廠，近年來積極投入孤老貧困照顧專案、獎助學金、淨灘、植樹造林及放流魚苗等活動，今日結合澎湖縣政府、澎湖區漁會台灣漁業永續發展協會、沙港國小師生及台電環保處、尖山發電廠、中施處等單位共同參加。放流魚苗以黃錫鯛魚為主，數量10萬尾，以實際行動展現回饋地方的誠意。

由於台灣沿海漁業資源日漸減少，台電基於回饋地方、增進地方繁榮及保護海洋生態環境，持續於所屬電廠附近海域進行魚苗放流，以增裕漁業資源、復育海洋生態。2002至2018年間與漁業署合作每年於電廠附近海域放流魚苗，近17年來總共放流約2400萬尾，澎湖縣附近海域放流約122萬尾。魚苗放流對於改善魚場環境及培育海洋資源的成效，頗獲各界的好評與肯定。

今日放流由廠長歐致誠領軍，沙港社區理事長朱家源也到場協助，朱家源表示去年台電也在沙港發流魚苗，魚苗長到一定程度就會離開港區，近年來附近漁獲有明顯增加趨勢；歐致誠表示，每年都會在湖西鄉各地放流魚苗，希望善盡企業回饋地方的責任。

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