竹市龍山國小校舍改建又流標 明年度新學年啟用仍有變數

2019-03-25 19:59

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市龍山國小因校舍群英樓老舊將拆除重建，也因教室不足，已連續2年實施小一新生總量管制，很多家長關心群英樓改建工程進度，市府教育處表示，群英樓改建工程流標3次，今天進行第4次投標廠商評選，結果評選未通過，將再上網公告招標，能否如期趕上明年度新學年啟用，仍有變數。

市府教育處表示，龍山國小群英樓由田中央建築師事務所規畫設計，校舍改建工程核定經費約1.5億元，採先拆後建方式執行，但工程招標作業不順利，已流標3次，上週第4次招標，有一家廠商投標，但今天經評選委員會進行廠商評選，結果沒通過評選、仍流標。

教育處表示，龍山國小群英樓改建工程將興建31間教室和專科教室及圖書空間，未來除提供更好的學習環境，也會打造學生專屬的學習角落和園地，並因應學校學生數需求，校舍採開放式學習環境，讓學生能自在學習。

不過，很多家長憂心，龍山國小已連續2年實施總量管制，學校校舍及教室空間不足，群英樓校舍改建工程又遲沒動靜，如今流標4次，要趕在明年9月新學年度啟用，根本不可能，擔憂學生上課環境及教學品質，加上小一新生每班人數達35人，也可能影響教學，呼籲市府能重視校舍改建進度，不要讓家長及學生空等。

此外，關埔國小二期校舍將興建中高年級教室、停車場和體育相關設施、行政大樓辦公空間，此項工程已獲核定近7億元，預計2年半完成，目前正辦理上網公告，很多家長也擔憂關埔國小校舍僅有一年級教室，校舍及教室才蓋不到一半，學生能否順利銜接到新校舍上課都是未知數。

市府教育處表示，這幾年推動新校園運動，為維護校舍工程品質，除請建築師和學校參與校舍設計，也對工程營造廠商有一定的評選機制，對於校舍招標作業流標多次，將修正招標文件再公告上網。

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