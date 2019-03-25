擠破頭！ 竹市6所總量管制學校 新生登記率達120％

2019-03-25 20:07

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市今年度實施總量管制的學校包括竹光、光武及培英3所國中及關埔、龍山和三民等3所國小，上週六辦理新生登記，6所總量管制學校新生登記率都超過120%，市府強調，新生登記後，將依總量管制學校要點內容排序，4月8日公告，4月13日報到，對於未報到的學生會依其志願轉銜到鄰近學校就讀，保障學生就學權益。

市府教育處學管科表示，實施總量管制的學校中，培英國中學區總人數911人，核定招生數為750人，23日登記人數約850人。光武國中學區總人數700人，核定招生數420人，登記人數約520人。竹光國中學區總人數448人，核定招生數360人，登記人數399人，登記率都超過120%。

另國小總量管制部分，龍山國小學區總人數804人，核定招生數232人，登記人數約520人（與關埔國小重複登記有344人），關埔國小學區總人數569人，核定招生數290人，登記人數430人（與龍山重複登記有344人）。三民國小學區總人數532人，核定招生數319人，登記人數410人，都有超過120%登記率。

市府教育處表示，實施總量管制的6所學校在辦理新生入學登記後，會依照新竹市國民中小學班級總量限制學校新生分發及學生轉入學要點的順序排序，4月8日公告、4月13日報到，未能進總量管制學校的學生則可依志願轉銜到其他學校就讀。

教育處官員表示，去年關埔、龍山2國小學生的家長曾質疑孩子無法就近入學，但今年這種情況應不會出現，市府已行文給教育部，提出關埔與龍山兩國小的班級學生數今年仍需從29人調高到每班35人需求，2校新生入學總數可望調高到630人，若以關埔及龍山2所學校的新生登記數扣除重複登記部分共606人，將可滿足關埔與龍山2學區所有新生入學需求。

且依過往經驗，登記人數會大於實際就讀人數，部分學生可能選擇到私校或清大附小和實驗中學或鄰近學校就讀，學生就學權益都可獲保障，家長不用過度擔憂。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/