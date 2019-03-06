不受少子化影響！竹市今年6校實施班級總量管制

2019-03-06 21:54

［記者洪美秀／新竹報導］不受少子化影響，新竹市府教育處表示，今年實施總量管制的國中、小學有6所，國小有三民國小、關埔國小和龍山國小，國中有培英國中、光武國中及竹光國中，，而依據戶政資料預估，今年竹市小一新生數約5891人，國一新生也有4986人，顯示竹市不受少子化影響，小一新生數每年都增加。

教育處學管科表示，今年新增的總量管制學校為培英國中，由於培英國中去年已超收到29個班級，學校校地不敷使用，教室也幾近飽和，且因應108課綱實施，國中新增科技領域需配置相關專科教室，為符合12年國教的教學精神，讓學生享有足夠的教學資源，因此經總量管制辦法及委員到校審核後，確定將培英國中納入實施總量管制學校，以25班為上限。

實施總量管制的學校中，培英國中是25班、竹光國中12班、光武國中14班。國小部份，關埔國小今年新增2個班級，總量管制班級數為10個班，龍山國小為8個班級、三民國小為11個班，而實施總量管制的國小，小一新生登記為3月23日，4月13日是新生報到，非總量管制學校則是5月4日報到，提醒家長注意。

教育處表示，這兩年竹市小一新生數都達近6000人，相較其他縣市，不減反增，經分析與竹科園區外移人口湧入有關，加上竹市教育環境獲家長肯定，因此不受少子化影響，由於今年關埔國小增加2個班級，而隸屬科技部的實驗中學國小部一年級今年也新增1個班級，可望紓解周邊的小一新生入學潮。

此外，去年新設小學關埔國小一招生就跟龍山國小同樣實施總量管制，且每班人數達35人，引發家長對總量管制辦法的關注，市府教育處去年即進行總量限制學校新生分發及學生轉入學要點的修正，邀集各班級總量限制學校、鄰近轉分發學校、家長聯合會、家長會長協會、教師會研商討論，並經第20屆教育審議委員會討論通過後，去年12月18日生效，確定今年有6所學校實施總量管制，提醒家長注意。

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