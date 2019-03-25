老舊外牆剝落釀災 營建署：將強制列入公安申報

2019-03-25 13:46

〔記者謝君臨／台北報導〕有鑑於老舊公寓、大廈因外牆剝落造成民眾傷亡事件時有所聞，內政部營建署長吳欣修今表示，未來會將外牆強制列入公共安全申報範圍，於例行性公安檢查時列入；此外，針對曾有毒品、性侵前科者不得擔任大樓保全，此修法方向今也獲得內政部長徐國勇大力贊同。

立院內政委員會今排審「公寓大廈管理條例」、「殯葬管理條例」及「地籍清理條例」修正草案，會中邀請內政部長徐國勇等官員報告並備質詢。

民進黨立委蔣絜安今質詢指出，目前台灣老舊住宅約有854萬件，其中屋齡20年以下約231萬件，占27.2%；20到40年約442萬件，占51.8%；40年以上約179萬件，占21%；屋齡中位數平均高達28年，內政部雖力推都更條例，但因相關阻礙有一定的困難度，而「外牆更新」是更新市容的可行方法。

蔣絜安說，目前內政部對外牆更新多採補助方式，由民眾向地方政府申請，耗時甚久；此外，老舊大樓因外牆剝落造成民眾傷亡，新聞也時有所聞，內政部被動接受申請，是非常消極的，是否與地方政府合作，鼓勵民眾申請。

徐國勇指出，這部分涉及「公寓大夏管理條例」相關罰則，可開罰6萬至30萬元，至於補助部分，俗稱「拉皮」，會加強跟地方政府聯繫，主動出擊。

營建署長吳欣修補充說，公共安全過去是針對消防及通路部分，未來會把外牆列入，強制放到建築法第77條及91條，列入公安申報範圍，列入例行性公安檢查；至於外牆更新補助，目前全國約核准90件，一般還是卡在公寓大廈管委會無法取得多數住戶同意，造成執行上的困難，會跟地方政府加強溝通。

此外，蔣絜安提及，有關社區人身安全部分，公寓大廈管理條例中，對於保全人員不得有毒品、性侵等前科並無規定，導致之前曾爆發保全性侵幼童事件；蔣強調，身為女性及孩子的媽媽，強烈建議內政部修法應與時俱進，限制有毒品、性侵者不得擔任公寓保全，朝此修法方向走。

徐國勇也說，不允許「請惡狼守護羊群」的情況發生，對於委員意見敬表同意，並強調社區小朋友的安全是不可取代的，內政部贊成相關修法。

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