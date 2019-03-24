166年第一次 元長鰲峯宮保生大帝福建泉州謁祖進香

2019-03-24 22:58

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣元長鄉鰲峯宮保生大帝，本月21日清晨啟程到中國福建泉州芙蓉鰲峰宮謁祖進香，今天下午由雲林縣長張麗善及元長鄉長李明明等人迎接回宮安座，完成166年來的歷史性一刻。

元長鰲峯宮是全台少數供奉保生大帝軟身神像的宮廟，自1853年到今年超過160年，第一次要回祖廟芙蓉鰲峯宮謁祖，大批陣頭、信眾護駕恭送，從台中機場到金門循小三通乘船前往福建，今天回台，成為地方盛事。

鰲峰宮主委李思賢表示，從1853年保生大帝被先民奉請渡海來到台灣雲林元長鄉落腳，百餘年來護祐庄民的身心靈，如今地方人才輩出，為感念保生大帝恩澤與庇佑，特別依循先民當年渡海來台足跡，由眾信徒奉請回祖廟謁祖。

今天下午保生大帝返回元長鰲峯宮，張麗善偕同雲林縣議員黃凱、蔡明水及各界信眾在城外接駕後回宮團拜及安座大典、典禮後分享平安宴，全國信徒及旅外遊子都回到廟裡共同見證這場難得的盛會。

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