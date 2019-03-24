身後事流行環保風 台北市花葬人數近6年增15倍

2019-03-24 21:30

〔記者周彥妤／台北報導〕殯葬觀念日漸開放，身後事走向化繁為簡，愈來愈多人選擇環保葬。據統計，台北市環保葬採用人數，近6年不但逐年增加，與6年前相比，人數更成長近3倍，其中，選擇花葬人數更增長足足15倍。

據台北市殯葬管理處統計，整體而言，北市環保葬採用人數從2013年的1425人、2014年的1932人、2015年的2173人、2016年的2857人，到前年的3769人，再到去年的4258人；反映人數每年漸增，近6年增長近3倍。

而北市環保葬又分為樹葬、花葬及海葬，樹葬區在富德詠愛園，花葬區在陽明山臻善園，海葬每月擇日出海，將亡者骨灰灑向大海。

就環保葬的葬法而言，較多民眾傾向樹葬，採用人數從2013年的1259人，逐年增加至去年的2369人；海葬則較不偏好，但也從2013年的52人成長至去年的133人；花葬則是成長幅度最明顯，接受度愈來愈高，從2013年的114人，一路攀升到去年的1729人，6年來足足成長15倍。

北市殯葬管理處副處長王文秀表示，樹葬、花葬的葬法都是一樣，只是環境不同，前者在2003年推動，加上有宗教領袖推崇，因此接受度一直較高；後者在2013年才推動，不過近年不少人看到花葬區的花相當漂亮，採用人數因而大幅增加。

至於接受度較低的海葬，王文秀分析，海葬雖然也在2003年就推動，不過民眾普遍認為骨灰飄向大海後，就此散去，且日後追思僅能望著大海，心中少了一份踏實的感覺，因此多是亡者生前喜歡大海或喜歡游泳，才會採用。

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