嘉市新移民女性關懷協會首頒獎助學金 50學子受惠

2019-03-24 17:07

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市新移民女性關懷協會，今在嘉義市兒童福利中心舉行「新住民心二代獎助學金頒獎典禮」，共有50名學子獲獎、每人3千元；中國廣東新住民蘇秀美的13歲女兒跟8歲兒子今雙雙獲獎，她謙稱是孩子自動自發的成果，獲獎讓他們備受肯定。

蘇秀美表示，14年前因一起工作認識先生，婚後移居台灣，已獲本國國籍；蘇秀美說，剛來台灣時語言、文化都不一樣，有點適應不良，但先生會帶著她認識住家附近道路、導覽周遭環境，減緩她緊張情緒，而她也經由進修服飾、餐飲課程，現在還在宣信國小附近創業賣豆花。

蘇秀美說，女兒成績保持班上前十名，兒子成績還有進步空間，不過兒女都很自動自發，學校上輔導課，回家自己念書、沒補習。

新移民女性關懷協會創辦人、巧巧小肉粽負責人郭貴葉說，40幾年前她曾在學校擔任清寒工讀生，靠工讀金自食其力，創業賣肉粽也受到一名菜販大姐等貴人幫助，因此現在有能力發起活動，藉此讓更多人關心新移民族群；此次頒發的獎助學金，透過募集店家禮品並舉行拍賣會，籌措逾15萬元頒發。

市府民政處長劉美鳳表示，新住民人數截至2月底共5011人，在全國僅比連江、金門、澎湖及台東縣多，但參與課程、活動都十分活躍。

國民黨不分區立委林麗蟬今出席活動表示，嘉市新移民的新創比例在全國數一數二，證明嘉義市對新移民的活動都很支持。

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