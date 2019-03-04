這家長團體與企業捐210萬獎助學金 嘉惠140學生

2019-03-04 11:02

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市家長協會理事長焦敬正長期關注學子們的就學問題與需求，為鼓勵優秀學生能擁有良好品德、養成自動自發努力向學精神，結合台南知名在地企業，秉持行善助學理念，共同發起優秀學生獎助學金活動，台南市有8所學校、140位學生共獲得210萬元，每位學生可以獲得1萬5千元獎助學金。

南市家長協會理事長焦敬正表示，這些孩子雖身處逆境卻能敦品勵學、力爭上游，充滿陽光的學習精神，足堪同學表率，值得嘉許表揚，也讓大家看見教育的希望與未來，期望透過這樣獎助學金的捐贈，創造一個有愛、感恩、溫馨和諧的社會。

捐贈活動由南市家長協會理事長焦敬正、捐贈企業代表及安平國小校長林泓成合作籌備，獲贈獎助學金的學校有大新、正新、左鎮、西埔、北門、三股、青草及安平共8所國小，由校長帶領學生接受社會各界勉勵及獲贈獎助學金。

主辦單位期盼透過捐贈獎助學金活動能夠拋磚引玉，廣邀有志一同的企業或人士加入行善助學行列、貢獻教育界。

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