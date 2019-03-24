行動佛殿33站高雄旗山 舉行恭祝觀世音菩薩聖誕法會

2019-03-24 13:10

〔記者張忠義／高雄報導〕世界佛教正心會行動佛殿第33站來到高雄旗山公共體育館，適逢觀世音菩薩聖誕日（農曆2月19日），特別舉行恭祝觀世音菩薩聖誕法會。

觀世音菩薩又名觀自在菩薩，因其大慈大悲、救苦救難成為台灣民間信仰中最常見到的觀音佛祖。應機說法，渡脫有情，得大自在，又能以無畏施於眾生，解脫一切諸苦，自覺覺他，以菩提心、以渡脫眾生為一切任務的觀音菩薩!

世界佛教正心會秉持觀音菩薩「大悲行願 無處不現」之精神，由該會指導上師恆性嘉措仁波且率領弟子打造行動佛殿，環台灣島祈福，所到之處以至誠之心帶領信眾們拜懺、誦經，並發大慈悲心與地方政府關懷弱勢族群，發送愛心物資，經祈福加持之愛心物資都是經過諸佛菩薩的殊勝加持，弱勢民眾領受後升起恭敬之心，讓弱勢家庭感受十方溫馨。

世界佛教正心會今天在旗山公共體育場舉辦《啟建 恭祝 觀世音菩薩聖誕法會》，該會指導上師恆性嘉措仁波且率領大眾恭誦《普門品》，並舉行佛前大供。祈請諸佛菩薩加持有情福慧增長，幸福吉祥，歡迎十方善信踴躍參與，共霑法益。

今晚六點起並請旗山在地表演團體樂藝供佛慈善公益演出，歡迎大家共同到場欣賞演出，信眾們觀賞表演之際，同時佛菩薩加持大眾善信，共沐佛恩。

行動佛殿明天將啟程南向屏東，第34站：3月30日、3月31日：屏東千禧公園，第35站：4月6日、4月7日：屏東東隆宮，歡迎在地鄉親來到行動佛殿誦經祈福。

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