台灣寶島行善團匯愛蓋新家 阿嬤歡喜入厝

2019-03-24 11:37

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗六市王融融阿嬤住家去年底毀於大火，所有家當付之一炬，暫住鄰居倉庫，台灣寶島行善義工團花了4個工作天幫阿嬷建新家，今天歡喜入厝，阿嬤高高興興搬回家生活。

台灣寶島行善義工團幫阿嬤興建1房1廳1衛1廚房的新家，專案負責人卜順生表示，阿嬷真得很好，義工團要幫阿嬷添購洗衣機等家電、家具等，但阿嬷都說自己用舊的就好了，新家電給比她更需要的人就好，讓義工們都非常感動。

72歲王阿嬤原本與丈夫住在斗六市社口里一間平房，丈夫10年前過世，膝下並無子女的她就獨居在丈夫留下房子，平日依賴社會救助金生活，去年11月間住家大火，阿嬷雖然幸運逃出火場，但所有家當幾被燒光，不僅向鄰居借住在倉庫，連衣服都向鄰居借。

寶島義工團獲知阿嬤困境，春節前實地訪視阿嬷，認為阿嬷處境需要即時協助，著手規劃幫阿嬷興建住家事宜，70多位義工連續二週來幫忙，今天完工將新家鑰匙交給阿嬷，阿嬤開心入厝。

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