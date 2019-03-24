疑施工不慎！基隆新西里600戶自來水現黃泥

2019-03-24 10:03

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市安樂區新西里600多戶民眾，昨天下午起發現家中自來水出現污泥的混濁水，無法飲水、盥洗，人人抱怨連連，怒火中燒，追查發現是正在進行的中和路拓寬工程包商施工不慎，導致污泥跑進自來水管線及水塔。水公司表示，昨天深夜緊急協商後，包商願負起責任，今天上午開始進行水塔清洗，清洗完後就會恢復供水。

當地新西里長陳漢昭指出，昨天下午新西里一帶里民陸續發現家中的自來水出現污泥，水質混濁泛黃，家中的水塔也都是黃泥，紛紛找他及水公司反映，經過3個多小時追查，發現是正在施工的中和路拓寬工程包商，施工不慎導致污染用水。

居民抱怨說，下午要準備煮晚餐、洗澡，水龍頭流出來的都是黃泥水，「好像水溝水流進來了，」只能趕緊外出買水，人人怨聲載道。陳漢昭、水公司人員昨晚與包商開會協調，包商允諾今天緊急清洗住戶水塔，清洗完後水公司再恢復供水，並持續監控該區域的水質。

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