高雄囡仔節開幕 吸3000親子闖關玩手作

2019-03-23 20:41

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄囡仔節「當我們Fun在一起」活動今天在國立科學工藝博物館舉行，現場設置手作及共讀等23個攤位，由砂崙國小、裕誠幼兒園等校引導3000名親子闖關同樂，高雄市教育局長吳榕峯、社會局長葉壽山及工博館副館長吳佩修也到場陪伴。

克萊能幼兒園等校幼童表演唱跳，為活動開場，台下小朋友跟著手舞足蹈，杉林國小接續表演日本太鼓，鳳林國中打出十八羅漢拳法，氣勢磅礡帶起氣氛高潮。

囡仔節從2016年起於婦幼節前後舉辦，帶動兒童劇、遊樂場門票優惠及兒童健檢等活動，而今年活動持續到4月30日，將舉辦數十項好玩、好看並健康節目，邀請父母陪孩子同樂。

會場舉辦手作與闖關活動，學童拿著牛奶盒象徵白鷺鷥穿梭攤位，也聽取衛生局腸病毒預防宣導。

吳榕峯說，市區設置鼓山國小及前金幼兒園等11所玩具夢想館，改造二手玩具激發孩童創造力，並推動親子共讀、繪本教學計畫，讓親子沉浸書香。

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