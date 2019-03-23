維生素D超標恐致死 台灣希爾思籲飼主回收6款狗罐頭

2019-03-23 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕寵物飼料知名品牌希爾思（Hill's Pet Nutrition）今年1月底遭爆，該公司出產的狗罐頭產品，維生素D含量超標，引發犬隻中毒甚至死亡。3月20日美方追加回收項目，對於台灣引進的6款問題狗罐頭，台灣希爾思除表示願意回收，也發聲明表示歉意。

台灣希爾思的聲明中表示，經全面性調查，確定維生素D含量過高的產品是起因於供應商的失誤，並呼籲有購買特定批號產品的飼主，立即停止餵食並清除產品內容物，並至購買此產品的寵物店或獸醫院辦理退換貨。

台灣希爾思表示，「作為一家公司，同時我們自己也身為寵物家長，我們對於這次的回收與後續更新事件造成寵物家長擔憂，以及回收的食品可能對寵物有潛在影響，我們深感抱歉。」

台灣希爾思表示，犬及貓用乾飼料、貓用罐頭及零食產品不受影響。

美國希爾思指出，維生素D對犬隻來說雖然是一種必要的營養素，但攝入過多可能會導致潛在的健康問題。美國希爾思警告，中毒的犬隻可能會出現嘔吐、食慾不振、口渴、尿液量增多、流口水過多和體重減輕等症狀，甚至有引發腎功能衰竭等嚴重問題。美國希爾思表示，如果犬隻有食用列表中的產品，並出現上述症狀，請飼主盡快與獸醫聯絡。

台灣希爾思聲明及回收產品型號

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