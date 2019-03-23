台灣旅客夜困成田機場 不出關抗議廉航處理不當

2019-03-23 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕香草航空昨（22日）深夜因班機機件故障無法起飛，導致台灣旅客半夜1點受困日本成田機場，有受害旅客表示，航空公司沒有任何處理，上百人以不出關抗議。對此，香草航空澄清，由於替代航班也都客滿，只能提供旅客全額退票，並將相關作法公告於官網，一切符合規定。

據《蘋果》報導，香草航空在台窗口說明，昨晚一班JW105航班原定日本時間晚間8時55分自日本成田飛台，但因為機件問題無法起飛，因此起飛前約1到2小時左右就通知旅客班機因機件問題取消，可以讓客人在30天內全額退票，改買其他機票，也可以在14天內免手續費改期。

由於該航班後面的JW107航班，以及今天飛台的4個航班也全都客滿，因此替代航班無空位讓旅客改期，旅客若無替代航班可改期，則可選擇全額退票。香草航空強調，相關處置都是符合公告規定，官網也都有揭露相關規定。

有該航班旅客投訴，根本不是在起飛前通知航班取消，是大家都上機，班機也起飛後，突然出現問題才返回成田機場。也有其他旅客表示，降落成田機場已經是當地時間23點15分，後面的JW107早就飛走了。

香草航空在台窗口回應，因在班機起飛前，就已接獲班機取消電子信箱通知，該通知是與旅客通知同步的，因此是根據他看到的狀況陳述，但實際情況仍要等到週一上班日時跟日本香草航空確認後，才能說明。

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