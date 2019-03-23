2019iF設計獎 樹德科大「Trash Talk（講幹話）」 6作品放異彩

2019-03-23 17:36

〔記者蘇福男／高雄報導〕「講幹話」是台灣當代社會文化現象，樹德科技大學視覺傳達設計系同學以詭譎幽默的反諷形式，搭配幹話語彙和文字編排，完成「Trash Talk（講幹話）」作品，獲得德國iF設計獎視覺傳達設計類肯定。

樹德科大表示，該校視覺傳達設計系今年分別以「謬視規矩」、「Tofu ／白字田」、「踏岸」、「Trash Talk」、「女漢字」和「砲製金刀」6件作品，在德國iF設計獎視覺傳達設計類大放異彩，是全台大學校院獲獎數最多的學校，該校視傳系在德國iF設計大獎中已獲16座大獎，其中，包含一座全球第1名，一座金質獎，一座全球第3名，德國紅點設計大獎更累積獲得64個紅點獎，包含14個最佳獎，獲獎學生多達200多人。

「Trash Talk（講幹話）」是由系主任邱惠琳、張建豐老師指導，蔡偉群、許宸瑋、林采玲、陳怡安同學設計，師生們發現，講幹話是台灣當代語言與文字上的特有文化，在社會各階層的關係結構互動中，不論是宗教、政治、職場、生活等層面，人們常以自身立場講出浮誇的幹話，圖利自己方便、矇混對方，已成為台灣人普遍現象，因此將其主題結合相對應的當代特質，設計成冊，以詭譎幽默的反諷形式，搭配幹話語彙和文字編排，使圖像與語文之間產生畫面整體對比的衝突感，強調現代人溝通上產生矛盾的特性詭異，傳達台灣當代社會文化現象。

「女漢字」由楊裕隆老師指導，趙淑瑩、蔡湘玉、尤臆婷、高嘉璘同學設計，以字典為載體，傳達漢字中關於女性在社會中的價值與象徵，及多角度面向的文化訊息，例如「嫁」字表示女人出嫁之意，文字構造由「女」與「家」表示給女人一個家並要持家，字意由古代沿用至今；設計團隊也根據三從四德的「四德」（婦德、婦言、婦容、婦功）分類，篩選160字作為研究目標，加上文字段注及相關文獻典籍考證完成作品。

金門早期是戰地，823砲戰時落下幾萬發砲彈，戰後當地民眾紛紛拾撿砲彈殘骸，製成鋼刀等金屬民生製品，是當地重要的戰地文化商品，陳政昌老師指導黃士銘、王昱超、林玟妤、夏詩涵同學，以砲彈為載體作為包裝外觀，結合金門風獅爺與洋樓意象，開發創立「砲製金刀」品牌，蛻變戰地文化成為和平守護樣貌。

由楊裕隆老師指導張瀞文、陳育玄、游原彬同學設計作品「踏岸」，故事取材自300年前渡海來台採硫磺製火藥的中國官員郁永河，其撰寫的第一本冒險遊記「裨海紀遊」，設計團隊將書中所描繪清朝康熙年間（1697年）台灣西部的民俗風情，以作者的角度視覺化，傳達300年前的台灣樣貌。

「Tofu／白字田」由陳月英老師指導，陳俐璇、劉品宜、顏均帆設計，選擇以最親民的豆腐作為主題，讓大家認識全球知曉的食材，是中華文化精髓的一種體現，在豆腐潔白外表下，散發出文人清淡素雅的氣質，「白字田」意喻豆腐純淨外表下蘊含的文化意象，並以此製作豆腐語彙的書。

「謬視規矩」由楊裕隆老師指導，洪雅文、蘇琇雯、莊琬婷、陳玉楓設計，以很少人了解、卻又存在生活周遭的冷知識作為切入點，讓大眾體會在生活中的規範，帶著荒謬又有趣，並呈現系列幽默詼諧的作品。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/