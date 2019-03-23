紀念舞蹈家羅曼菲 宜蘭市訂「羅曼菲日」

2019-03-23 13:44

［記者游明金／宜蘭報導］知名舞蹈家羅曼菲在13年前3月24日病逝，宜蘭市公所今天在中山公園羅曼菲紀念雕像旁舉辦追思會；市長江聰淵宣佈，每年3月24日訂為「羅曼菲日」，市公所將規劃舉辦舞蹈比賽，表達對羅曼菲追思，並傳承舞蹈藝術教育，讓文化種子持續發芽茁壯。

羅曼菲出生宜蘭，擁有紐約大學舞蹈碩士學位，是國際知名舞者、編舞家與舞蹈教育工作者，曾獲頒吳三連藝術獎和國家文藝獎。羅曼菲從小學習舞蹈，就讀台灣大學外文系時，追隨劉鳳學教授學習現代舞。

羅曼菲大3時在雲門舞集習舞，畢業後遠赴美國紐約深造，1979年返台加入雲門舞集。1985年起執教於國立臺北藝術大學舞蹈系，後任舞蹈系系主任、研究所所長，任教長達20年，培育許多新生代表演與創作人才。

1994年，羅曼菲與雲門第一代舞者共創「台北越界舞團」，編舞並演出等多齣舞作，在國內外備受好評；1999年，出任雲門2創團藝術總監，帶領團員巡迴學校社區，也為舞團編作「醫院裡的春天」、「愛情」等舞作。

2006年3月24日羅曼菲病逝，家人與親友成立「羅曼菲舞蹈獎助金」，鼓勵有才華的年輕舞者與舞蹈創作者。

宜蘭市長江聰淵今在追思會說，羅曼菲是蘭陽平原孕育出來的閃耀星辰，往後宜蘭市公所將把3月24日訂為「羅曼菲日」，規劃舉辦舞蹈比賽，透過專業舞蹈傳遞表演藝術，讓更多人了解羅曼菲事蹟，為宜蘭孕育更多文化的果實。

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