雲林5岔路口交通複雜車禍多 地方盼改善

2019-03-22 22:33

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林肉品市場前為5岔路口，加上交通號誌複雜，經常發生交通事故，本月初此路段就發生一起2人死亡不幸車禍，地方各界盼儘速改善，雲林縣警察局交通隊今天表示，通盤檢討後儘速改善。

雲林肉品市場前因連接158甲公路、虎尾中南路、頂南路形成5岔路口，加上有閃光黃燈、有3色號誌燈等交通號誌相當複雜，經常發生交通事故，引發關注。

一名經常往返該路段的王姓駕駛人指出，該處岔路多，且交通號誌有紅綠燈又有閃光紅燈、黃燈，常讓人搞不清楚狀況，尤其碰到轉彎車輛就很容易發生擦撞。

為徹底檢討該路段交通狀況，雲林縣警察局交通隊日前邀集各相關單位進行會勘，經過場勘後決定，5岔路口頂南路與中南路口研議將閃光號誌改增設3色號誌，土庫大橋下方的槽化島周圍增設交通桿、槽化線，明確指示各車道行車範圍。

交通隊指出，為便利行車，土庫大橋到雲林肉品市場路段將標繪行車導引線，肉品市場出入口增繪停止線及分向限制線，加強該路口交通工程防護警示，提醒用路人行經該路段因路口多務必提高警覺。

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