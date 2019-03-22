銀髮族奶類攝取量較少 專家：可培養下午茶習慣並加奶粉

2019-03-22 23:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣已進入高齡化社會，消基會今日結合醫藥、食品、營養師等各領域銀髮照護專家，舉辦「銀髮族怎麼吃出健康？」論壇講座，提供銀髮族正確的飲食觀念與醫療保健觀念。中研院生物科學醫學研究所研究員潘文涵表示，台灣老年人飲食最關鍵的問題，就是奶類攝取明顯偏少，建議可以培養喝下午茶習慣，泡杯茶加入3湯匙奶粉，再搭配花生、核桃，就能增加每日所需營養量的攝取。

潘文涵今日於「銀髮族怎麼吃出健康？」論壇中，先描述人體老化過程，只要有步行速度慢且走不動路、肌力下降、一天到晚覺得累、體重下滑、身體活動量低等情況，就可能有衰弱症，代表身體機能逐漸老化；並由曾經做過的研究結果，說明我國高齡者有多種營養素攝取偏低情形，並來建議老年人怎麼吃，比較不容易有衰弱症與失智症。

潘文涵表示，飲食最重要的就是質跟量，量的方面，老年人主要問題是總量吃得少，主食白飯吃較多，蔬菜、水果、蛋白質、油脂都略少，建議能多攝取植物性食物跟飲品，像是全穀類、核果、蔬果、茶等；質的方面主要就是營養攝取的來源，像優質蛋白質則建議從魚、芋頭、牛奶來攝取；主食類則建議用全榖雜糧類取代一般白飯。潘文涵說，台灣許多老年人擔心膽固醇攝取過量，對蛋攝取總有些顧慮，可是老年人蛋白質需求較高，蛋就是非常營養的食材，且血液中膽固醇主因肥肉、奶油所造成，蛋影響其實非常小。

另外，老年人對各種食物利用率比較低，建議各種營養所需可分配在三餐，效果會比集中在一餐還好。但是老年人通常都食量小、胃口差，照顧老人家一定要在他胃口好的時候，儘可能提供他一日所需營養。

台灣老年人主食、肉類、蔬果、蛋白質、奶類攝取方面，距離應攝取量差距最大的就是奶類，潘文涵表示，奶類是個具全方位的飲食選項，還能幫忙補充鈣質。建議老年人可以培養茶飲文化，早餐或下午茶時，就能泡杯茶加上奶粉，就能攝取足夠的奶類。

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