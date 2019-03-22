雲豹輪首航澎湖 海象惡劣延誤近3小時

2019-03-22 21:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「號稱」澎湖現行最高速客輪「雲豹輪」，今日台中至馬公首航，不敵惡劣海象延誤近3小時，凸顯新臺華輪朝向「安全」考量的重要性；曾參選澎湖縣長的企業家陳大松，就疾呼應增加預算，興建更大噸位數的新臺華輪。

今日雲豹輪由台中至馬公首航，由於雲豹預定可縮短嘉義布袋至澎湖馬公在1小時航程內，比現在1.5小時快速，加上裝有水下穩定器，保證全程不會暈船，因此今日首航預定上午11時40分抵達馬公港，但在台中港出發就已延誤，又遇上海象惡劣，極速可衝至40節的雲豹，只敢用20節航程行駛，抵澎時已是下午2時10分。

由於雲豹輪加入臺澎藍色公路，為重要生力軍，澎湖縣三巨頭立委楊曜、縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等人都到場迎接，百麗航運董事長藍俊昇領軍搭船首航，馬公市長葉竹林、企業家陳大松、縣長夫人郭美珍等人也搭船體驗，不少應邀而來的貴賓及旅遊業者，因行程延誤，紛紛搶訂機票返回台灣，所幸雖然行程延誤，但極少人暈船。

賴峰偉表示，4月24日巴哈馬籍「旅行者號」將搭載400多位歐美旅客蒞澎，後續還有其他大型郵輪來訪，帶來更多的遊客，澎湖的觀光開始起飛。藍俊昇表示，雲豹輪除定期航行布袋馬公外，也將往南延伸至高雄，往北延伸至台中港，「台中─澎湖」航線亦將重啟，希望可強化澎湖旅遊市場。

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