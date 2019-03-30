奇職百科》「養螞蟻」也是一種職業！ 原來飼育員竟然要隱居山林？

2019-03-30 12:00

〔影音新聞／綜合報導〕世界上行業千奇百種，隨著時間推移，一直都有令人意想不到的職業因應人們的需求而誕生，但你曉得嗎？平時在家裡出現讓人頭疼的螞蟻，竟然有人以飼養牠們為生，就算為此有不少時間必須獨自待在原始山林，而且每天睡不到幾小時，依舊樂此不疲。

七年級生的王秉誠，對於螞蟻的喜愛已不僅止於飼養，為了讓更多人了解螞蟻的迷人之處，他一手創立販售螞蟻並進行飼育教學的「螞蟻帝國」，也舉辦過不少講座，可以說是徹底的「螞蟻癡、螞蟻狂」，但他到底是如何與螞蟻結緣的呢？王秉誠在接受採訪時表示，從小就喜歡探索大自然，不過一開始接觸到的是甲蟲、螳螂，直到後來才發現螞蟻是很神奇的昆蟲，並在高中時嘗試飼養。大學時更進一步在部落格上分享飼養心得，並開始販售螞蟻，而這也變成他創業的契機。

一般人可能都很好奇螞蟻飼育員的工作內容，除了確認店內飼養的螞蟻居住環境、定時餵食之外，為了開發新的蟻種，其實有相當多的時間必須待在野外，等螞蟻婚飛時蒐集新蟻后。因螞蟻婚飛的時間不定，有時候可能一等就是好幾天，且一天睡不到幾小時又必須開始工作，據王秉誠指出，這也正是這份工作壓力最大的地方。

王秉誠說雖這一路上經歷了不少辛苦，但最大的成就感就是把螞蟻照顧好，並且與更多同好交流，未來他希望成立世界第一座螞蟻博物館，讓更多人一起探索螞蟻的美好。

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