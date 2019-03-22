協和電廠1、2號機年底除役 二階環評燃油改燃氣日省千萬

2019-03-22 20:23

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆協和電廠1、2號機組將於今年底除役，台電規劃要更新改建為燃氣機組，去年在環評大會上「自願」進入二階環評，基隆市議會市政考察今天到協和電廠關切空污問題，台電表示，新燃氣機組更環保，改成燃氣後，一天可省下1200萬元。

基隆市市議員莊敬聖、王醒之、俞叁發、宋瑋莉等人說，協和電廠在全國的定位是緊急備用電力設施，依法單一機組年累積運轉時數不得超過720小時，台電卻申請解除720小時的運轉限制，擔心以後新機組發電量更大，污染量也會變大，也可能會對漁民作業及海洋生態造成衝擊。

台電表示，自願進入二階環評，就是擔心對空污、海洋生態有衝擊，要更加詳盡的進行環境調查，議員及民眾的疑慮都會納入評估，目前相關資料已送到環保署，展開二階環評審查。

台電說，近年已陸續針對協和電廠既有4部燃油機組，進行製程及設備改善、使用低硫燃油等改善作為，未來再改為燃氣機組，二氧化碳及粒狀污染物的排放量可大幅減少，發電成本1天可省下1200萬元，若環評能順利通過，新1號機組預計2025年運轉、2號機組2030年運轉。

安全部份，儲槽內的液態天然氣溫度為攝氏負160度，用火點也無法點燃，也不會因為火花而引發爆炸，且因質量比空氣來得輕，若有洩漏也會往上升，揮發到空氣裡，與造成高雄氣爆的液化石油氣不同，同時在氣槽與輸儲設備都有多重安全措施。

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