醫病》台東人愛注意！ 頭頸癌發生率全國縣市之冠

2019-03-22 20:09

〔記者王秀亭／台東報導〕根據衛福部統計資料，台東頭頸癌發生率為42.64%，為全國各縣市之冠，死亡率也高於全國排名順序，台東馬偕醫院呼籲，頸部有不明腫塊、飽受流鼻血及鼻塞、耳鳴之苦，或聽力受損、有耳塞感、口腔潰瘍不易癒合、紅白斑等症狀者須盡速就醫。

在台東每100個癌症病患中，將近18人為頭頸癌病患，頭頸癌中又以口腔癌的發生率位居第一，其次是鼻咽、下咽、喉部與口咽。

東馬放射腫瘤科主治醫師呂國維表示，頭頸癌除癌症的治療處理，更涉及心理、營養、口腔的保健等複雜的層面，根據相關研究報告，頭頸癌病人的自殺率是一般民眾的3倍以上，因而在治療過程中，醫療團隊、家人及心理師的陪伴、支持相當重要。

呂國維說，治療過程中，台東病患配合度高，但完全遵照醫囑的約有6成，1成左右的病患不願遵照醫囑，甚至完全保持原來的生活方式，曾有兩名病患下咽癌病患，確診時已是第四期，治療中依舊每天一包菸，治療後癌症部位沒變小，反而變大，不到半年進入安寧。

呂國維呼籲，台東更應重視頭頸癌的治療與照護，東馬有完整的醫療團隊，放射治療已升級至俗稱的弧形刀，可縮短一倍的治療時間，民眾應定期口腔檢查，早期發現早期治療，發現治療後更需定期追蹤。

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