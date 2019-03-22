台商客死異鄉…前妻與2女淚崩急募錢 「接爸爸回家」

2019-03-22 17:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕我們想見爸爸最後一面！38歲單親媽媽小潔（化名）8年前與台商前夫曾男離婚後就未曾聯繫，曾男也彷彿人間蒸發，失去音訊，她靠著微薄收入獨自扶養2名女兒至今，日前她突然接到外交部電話通知，曾男猝死越南，請家屬領屍，可是小潔身無分文，沒錢運回前夫遺體，兩名女兒不斷哀求，希望把爸爸接回台灣，小潔求助彰化縣議員張雪如，今天召開記者會，希望國人捐出美金零錢，讓曾男落葉歸根。

小潔說，前夫是獨子，婚後跟公公在福建經營鞋廠，11年前傳出經營危機後突然音訊全無，直到有人登門討債才知出事，通報失蹤，3年後向法院訴請離婚，至今8年完全沒交集，直到近日接到一通外交部打來電話，告知前夫在18日凌晨暴斃越南胡志明市一家民宿，請家屬處理後事。

小潔說，本身是低收入戶，僅靠微薄收入與政府補助度日，別說在飛到越南認領遺體，連母女要出國的機票錢都沒著落，可是兩個小孩哭著說，每人都有爸爸，希望能再見最後一面，希望能將遺體運回台灣祭拜。

張雪如說，小潔念在前夫是女兒們的父親，雖然離婚十多年來對她們不聞不問，但站在法律面前，這世界上、在台灣，卻只剩下他們母女幾人，是曾男法定三等親，希望盡全力幫助她們到越南認領遺體，辦理火化等後事，讓後半輩子飄泊的曾男可以落葉歸根。

張雪如說，從事家暴婦女救援和國際救援這麼多年，這是第一次遇到出國幫助客死異鄉的台灣人士返國，包括喪葬費、文件處理費、機票錢等約需30萬元，預計週日（24日）凌晨5點多搭飛機出國，亟需各界募款，呼籲近期出國旅行返國的民眾，能將身邊剩餘沒花完的美元零錢、紙鈔小額捐出來，幫小潔一家將亡故前夫帶回台灣、入土為安。捐款單位廣寧樂善團：（04）832-3113，員林市員水路二段534號，或到張雪如臉書留言。

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