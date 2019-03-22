光華高中生赴日短期遊學 交流烘焙、設計鮮體驗

2019-03-22 10:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕光華高中設計群和餐旅群師生每年固定赴東京取經，向業界大老學習動漫、平面設計以及烘焙、日式餐點等專業技能，今年新增大阪路線的新課程，提供學生拓展國際視野機會。

光華高中表示，除了原本已進行8年的東京路線之外，光華首次開辦大阪路線，設計群增加掌控動漫靈魂人物的「聲優」課程，餐旅群增加「法式麵包」製作，師生102人分別於日本尚未開學前，赴東京和大阪進行4天的短期遊學。

聲優是透過聲音表達和情感流露賦予動漫角色生命的人。由於聲音的配音和帶動，才能把原本動漫角色演活，讓劇情扣人心弦。

選擇設計群大阪線的杜東蔚表示，原本無法想像成為有模有樣的配音聲優是什麼樣子，但在職業調音員兼「聲優」的幫助下，自己表現更完美，能夠接觸一流的設備、樂器很棒。

參加餐旅群東京線的李芸芳則表示，對咖哩麵包、草莓塔非常喜愛，對自己搓揉的麵團能發酵出柔軟的韌性很開心。

光華高中校長張淑霞表示，長期挹注國外學習資源目的，是希望培育高中生具有專精知能的國際觀，以及學習國外服務業的待人處事，這次新增大阪路線，也是讓學生開眼界。

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