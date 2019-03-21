工程師薪資100K！就博會3/23興大登場 釋4000工作機會

2019-03-21 18:29

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府今年首場就業博覽會「一飛沖天，職達未來」，23日在中興大學惠蓀堂登場，勞工局今天說，當天邀請53家廠商設攤，設置ACG、綠能、半導體、製造業、光電、農業科技、生技、服務及麗寶專區等9大熱門產業專區，提供近4000個工作機會；麗寶樂園也贊助渡假區優惠券，贈送給現場前100名求職者。

勞工局長吳威志說，這次徵才活動邀請今年加碼投資台中市60億元的國內電競遊戲大廠網銀國際集團、台灣近年最大的外商投資公司台灣美光晶圓科技、在台中耕耘13年已投資逾百億的麗寶樂園渡假園區等企業，提供近4000個工作機會。

薪資待遇方面，平均薪資超過3萬5700元，其中，半導體產業專區平均薪資達3萬9349元；ACG產業的長青資訊釋出工程師職缺，開出最高10萬元薪資。

台中市就業服務處長傅晶如說，為增加求職者獲得面試機會，這場活動首創履歷棚拍彩妝專區，提供彩妝講座及履歷照相館，除了傳授求職面試時應如何打造完美第一印象，也會進行簡單的儀容指導，拍攝適合附於履歷上的照片。

活動現場也提供一對一職業適性診斷服務，導入職涯工作卡系統，協助求職者探索職涯輪廓，以及「就業金安薪方案」包含跨域補助金、短期職場適應金、上工獎勵金等補助諮詢。

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