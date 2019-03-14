大學畢業生求職旺季 專家：直白問加班就等著被打槍

2019-03-14 12:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學畢業季將至，不少大學舉辦就業博覽會，幫學生找工作，逢甲大學校友連絡暨就業輔導處處長王壘指出，根據求才廠商反映前進各地校園辦徵才博覽會，常有學生直白問薪水甚至加班頻率，只把工作當賺錢的地方，看不到職涯規劃甚至企圖心，面試時往往直接被打槍，值得準社會新鮮人參考。

逢甲大學今明兩天舉辦校園徵才博覽會，今年求才廠商高達117家，共計140個攤位，今年企業釋放的職缺，以半導體、資訊科技業及製造業為主要招募人力的需求產業，占徵才廠商65的%，合計招募240多種職類、3856個職缺。

今日上午博覽會登場即吸引不少學生前來了解就業市場及就業機會。

逢甲大學校友連絡暨就業輔導處處長王壘指出，往年也均成功媒合不少學生順利找到工作；考量不少徵才廠商是前進全國各校園徵才，為積極協助學生就業，也致力徵詢求才廠商的徵才經驗，希望讓學生參考以利順利達陣。

王壘說，有徵才廠商反映，可能因就業博覽會舉辦時間還是學生在學時段，學生前往徵才博覽會時常還給人「就業壓力不大」的印象，例如連自己的履歷都沒準備就到求才攤位「逛逛」，更別提現場面試時答不出什麼。

此外，很多學生是臨場自信心不足，一聽到有現場面試就搖搖頭「彈開」，均予人企圖心及準備度不足的壞印象，雖然廠商會留下學生資料，最後常常就是「謝謝再連絡」的下場。

王壘說，有學生面試時會很直白的問薪水，甚至問起「加班頻率多不多」，還有工作離家距離等，也往往成求職NG話題。

王壘說，尤其不少廠商面臨淡季旺季的情況，學生直白問加班，予人配合度不高、沒有顧全大局的印象；求才廠商反映若求職者一味只問薪水或加班，只看到求職者只把工作當成賺錢的地方，看不出求職者的願景甚至貢獻度及團隊精神等，這樣的求職者怎可能雀屏中選，「一聽到問加班，就直接打搶」。

王壘建議，薪水是權益不是不能問，但問題要有技巧，可以在陳述自己的競爭優勢後，用「我現在的條件及表現可以獲得多少薪資」替代；此外，也不必急著問加薪或升遷制度，可以問「進公司後有沒有進修機會」，往往有進修機會或制度下，就意謂有升遷機會，也讓求才者看到積極的一面，均有助求職時加分。

王壘說，求職時最好展現對求職公司的了解及想進公司的理由、進公司後的規劃，告知業者進公司後自己可以貢獻什麼或詢問進公司後可以學到什麼等，讓求才企業看見自己的積極企圖心，均有利面試出線。

王壘說，考量就業博覽會時間有限，或現場人來人往，學生未必敢挑戰面試，為幫助學生畢業後順利銜接職場，將透過問卷調查在活動過後進一步舉辦精準媒合，二度媒合學生與廠商等，希望針對求才及求職者提供完善服務。

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