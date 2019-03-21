雪地僅靠雨鞋+冰爪 專業嚮導：危險

2019-03-21 17:27

〔記者劉濱銓／南投報導〕日前跟團攀登馬博拉斯橫斷，登頂秀姑巒山卻在下山不慎墜谷身亡的張姓山友，遺體日前經空勤吊掛下山，家屬則在臉書控訴帶團的王姓領隊失職，家屬稱領隊明知下雪為何不下撤？甚至出團僅要求隊員帶簡易式冰爪（雨鞋加冰爪），恐因此才發生山難，質疑領隊未盡應負的責任。

專業高山嚮導全蔣清表示，在雪地環境僅用雨鞋加冰爪相當危險，一般都會穿登山鞋加冰爪，這樣兩者結合才會穩定，防止行走時滑動。

另外，針對未撤退的質疑，他認為全隊應該是有討論過，最後才會上山，惟當初的討論過程為何？以及是何種原因決定上山？只有參與的隊員才知道，畢竟他不在場，無法表示意見。

不過，以雪地環境而言，因沿路都有積雪，且路徑結冰濕滑，確實不利登山，因此他認為當時環境並不適合登頂。

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