醫病》工作、抱小孩操出「媽媽手」 超音波打類固醇解痛

2019-03-21 22:27

〔記者陳建志／台中報導〕台中市30多歲王小姐，白天在速食店工作，晚上回家還要抱小孩，日夜操勞下讓右手腕疼痛腫脹，只要稍微一動就痛到受不了，到院檢查確診是「肌腱滑膜囊炎」（俗稱媽媽手），因熱敷、電療都沒效，經醫師以超音波導引在患部施打類固醇，並配合復健後，終於讓惱人疼痛緩解。

亞大醫院復健部醫師簡郁佩今天說，這名患者白天在速食店上班，要反覆使用大拇指和手腕處理食材、打包食物，晚上回家還要哄抱10個月大的寶寶，過度使用下，造成大拇指近手腕側的伸拇短肌腱，和拇指外展長肌腱的肌腱滑膜發炎，出現「肌腱滑膜囊炎」。

簡郁佩說，「肌腱滑膜囊炎」好發於生產過後媽媽或50多歲健康婦女，因手腕不正確使力，以及反覆性的手部動作引起，會讓拇指近手腕處疼痛腫脹、無法使力，若發生沾黏，還會有緊繃感，拇指活動也會卡卡。

簡郁佩指出，民眾罹患媽媽手，除了多休息，也可透過局部熱敷、蠟療、電療、超音波、配戴護腕等方式促進血液循環，並減輕疼痛和發炎，不過王小姐接受上述治療方式後，都沒有明顯效果，決定藉由超音波導引下，精準地在患部注射類固醇改善發炎狀況，治療1週症狀就明顯改善。

簡郁佩說，民眾若大拇指出現疼痛、活動受限，不一定都是媽媽手，包括手腕關節炎、腕隧道症候群和頸部神經壓迫等疾病也會有類似症狀，民眾可透過間單方式自我檢測：先將手掌握拳並把拇指埋進4指內，再將拳頭往小指方向偏移，若出現明顯疼痛則可能是媽媽手！不過，最好還是就醫進一步評估，才能正確治療。

簡郁佩也提醒，民眾若出現媽媽手，應減少使用手部力量，並且多休息，也可使用副木、護具固定，減輕患部疼痛，若症狀仍未好轉就要儘快就醫，接受復健和注射治療。

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