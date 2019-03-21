弘光原資中心號召學生義剪 行動理髮廳前進南投仁愛鄉部落

2019-03-21 17:58

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大原住民族學生資源中心利用假日，號召學生到南投仁愛鄉部落替偏鄉居民義剪做公益、表演活動、進行衛教宣導，當地村長透過辦公室廣播放送，高齡93歲的長輩、1歲多的幼童全來剪頭髮。學生說，部落沒有理髮店，能夠用自己的專業幫助居民，真的很棒！

弘光科大原資中心主任吉娃思巴萬表示，學校秉持著「以人為本、關懷生命」教育理念，鼓勵學生以學校學習到的專業技能主動回饋社會，這次得知「大蘋果小太陽活力平台」要帶著中興國中、高中棒球隊弱勢學生及賽德克巴蘭青年舞團小志工到仁愛鄉進行兩天一夜的露營，馬上號召美髮系及社團學生一起到山區義剪、做公益，短短幾天便有30位學生報名。

吉娃思巴萬指出，這次美髮系有21人報名義剪，其中還有去年獲得美髮比賽冠軍的排灣族學生李聖安。第一天搭遊覽車從學校出發前往中原部落、清流部落，再由當地居民開車沿著蜿蜒的小路接送才抵達目的地，村長則透過廣播告訴居民，「弘光科大學生來幫大家免費剪髮，趕快來喔！」高齡93歲的長輩、部落居民聽到廣播紛紛前來剪髮，還有媽媽帶著1歲多的幼童一起來剪髮。

部落民眾吳珍花說，部落內沒有理髮店，要剪頭髮真的很不方便，必須開車到好幾十公里外，行動不便的長輩要剪髮更是難上加難，弘光科大學生能夠來義剪，讓大家可以就近理髮，真的很方便；民眾邱鈺惠說，已經有一年沒有剪頭髮，聽到廣播得知學生來義剪，馬上出門；另一民眾葉俊德則說，「學生可以到偏遠地方義剪，在部落內就能享受到這種專業剪髮服務實在太棒了！」

帶隊的弘光科大原資中心老師許仁慈表示，除了學生幫忙義剪，同時向部落居民宣導衛教，要居民不要吃檳榔、不要酗酒，以免影響健康，居民尷尬的回應，「這個我們知道啦！只能慢慢改。」另外，剛好遇到有部落居民結婚，熱情的煮了一大鍋的豬血湯請師生們吃，感謝他們到部落幫忙義剪。

許仁慈說，學生白天在部落義剪，晚上則一起和弱勢學生一起露營，隔天一早則繼續幫弱勢學生義剪，由於地點在露營區，剪髮非常克難，為避免剪下的頭髮掉在草地上，特別在草地上鋪上一大塊帆布，讓學生方便清理，連續兩天至少剪髮超過一百個以上。

曾獲得比賽冠軍的美髮系大二學生李聖安說，系上舉辦很多義剪活動，只要他有時間一定會參加，這次在出發前一個禮拜才得知要前往南投仁愛鄉，剛好自己有空便一起邀同學參加。

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