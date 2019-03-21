長榮航空攜手戴資穎 推「樂在其中」品牌形象

2019-03-21 14:39

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空成立30週年，攜手羽球世界球后戴資穎，擔任全新代言人，今天正式推出品牌形象廣告，傳達「樂在其中，才會無敵精彩」理念。長榮宣示，隨新制服上線、引進夢幻客機、更新機上備品，已完成三階段的軟硬體升級服務。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮無論在飛安或服務上，均獲全球旅客與多項國際專業獎項肯定，正因長榮秉持「樂在飛行」的理念，才能發揮絕佳團隊精神，帶給旅客最安全、舒適的旅程，並與戴資穎「樂在羽球」的態度不謀而合。

長榮表示，戴資穎在每一場賽事中，總能跳脫場上龐大的勝負壓力，享受對戰樂趣，並以強大的心理素質，逐步走上世界球后之位。長榮與戴資穎合作，即為傳達這份難能可貴的正向力量，鼓勵每個人樂在其中，開啟無敵精彩的人生。

戴資穎表示，自己從小就熱愛羽球，每天最期待的事就是到球場打球，成為職業選手後，父親戴楠凱教導她人外有人、天外有天，提醒她必須更努力走上世界舞台，因而開始挑戰越級比賽，她笑說，她的羽球之路，可以說是從輸開始。

戴資穎說，她對比賽輸贏感受不深刻，也從未想過當上球后，從小至今的每一場比賽，無論輸贏，父親總會鼓勵她：「有輸有贏才精彩」，深受父親啟蒙與身教影響，她跳脫輸贏的框架，盡情享受比賽當下，造就台灣史上首位世界球后。

長榮全新品牌形象廣告中，以戲劇手法打造沒有邊界的巨大羽球場，象徵戴資穎從小便對年齡與體型不比對手的壓力，拍攝手法則運用空間的陌生感，跛桌戴資穎專注投入、樂在挑戰的真實感受，表達「在學會贏之前，先學會享受。」

長榮指出，對每一名運動員而言，旅外比賽是最重要的鍛鍊與機會，累積足夠國際賽事經驗，才能走上世界舞台；過去30年間，長榮不僅提供無數旅客愉悅旅程，也贊助羽球、網球、高爾夫、長跑等領域的台灣好手，出國為台爭光。

長榮也說，長榮希望提供全球旅客像「家」一樣的服務，並藉由全新品牌形象廣告，鼓勵每一個人在人生各自的旅程上，樂在其中，寫下無敵精彩的故事。

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