長榮大房內戰開打！「弟弟派」聲請假處分遭駁

2019-03-21 10:20

要求凍結長榮國際董監事改選結果 北院駁回

〔記者溫于德／台北報導〕長榮集團大房3兄弟鬩牆，老二張國明、老三張國政聯手的「弟弟派」向老大張國華主導的「大阿哥派」提出5件民事案件。其中一案關於「請求法院指定管理人接管張榮發基金會」，已經於上週二撤回；兩件「確認董事行為」無效民事訴訟，其一已移轉管轄至桃園地院；至於「弟弟派」要求凍結長榮國際董監事改選結果，今正式遭台北地院裁定駁回。

稍早釋出裁定理由首先認定，「弟弟派」提起本件與定暫時狀態處分要件不合。

此外，「弟弟派」雖主張長榮國際資產總額高達數百億元，且對海內外諸多事業具重大影響力，假使日後確認「大阿哥派」與長榮國際公司間無委任關係存在，「大阿哥派」所做決議均將無效，將嚴重損害長榮國際及股東利益；「弟弟派」同時提出持有股份資料表、長榮國際於公開資訊觀測站之「公司基本資料」網頁截圖、公司組織架構圖等為證。

但法官認為，「弟弟派」提出的資料僅能說明本身持股情形、長榮國際資產負債等狀況，無從直接推論「弟弟派」主張之風險成真後具體損害為何，又是否有確定、急迫之不可逆危險將發生；再者，「弟弟派」也未提出對長榮國際之未來規劃，或具體指出「大阿哥派」當選董事將對公司或其他股東造成何種損害。

法官也說，本件涉及公司經營權之爭，須以較高度之保全必要性為准許要件；且「弟弟派」雖也主張一旦本件聲請獲准，得依公司法規定聲請法院為長榮國際選任臨時管理人，但法官表示，法院選任臨時管理人，與長榮國際本於公司自治原則、以民主多數決經股東會決議選任的經營團，無法等同視之。

裁定書最後指出，權衡「弟弟派」與「大阿哥派」利害輕重後，難以認定「弟弟派」有受保全處分必要性，裁定駁回。

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