基市南榮公墓清明掃墓 警公布交管時間、區域

2019-03-21 13:21

〔記者林嘉東／基隆報導〕清明節掃墓時節將屆，為免基隆市南榮公墓掃墓祭祖期間交通陷入癱瘓，基隆市警一分局今天公布南榮公墓周邊交管時間，請市民管制期間少開車、騎車，多搭乘公車往來。

警方實施交通管制措施如下：

一、108年3月30、31日及4月4、5、6、7日（共6日），每日上午6時起至16時止（必要時延長之），全面管制各種車輛進出，當日除出殯之誦經車、大鼓亭、靈車及配掛識別證、通行證之公務車輛和居住墓區內之住戶外，其他車輛一律禁止進出，請駕駛人務必配合遵守。

二、管制期間外3月23、24日及4月13、14日每日8至12時，亦派員加強交通疏導，並視狀況實施局部彈性管制。

三、本年度於管制期間市政府持續辦理相關便民措施，在南榮公墓大門口旁設有免費接駁公車（6部往返園區），提供掃墓民眾利用搭乘。

四、公墓外部分路段仍實施停車管制，嚴禁併排停車，請駕車民眾務必配合警方及協勤民力之指揮疏導，以維持區域行車順暢與安全。

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