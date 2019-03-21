高市圖河堤圖書館「愛河藍曬創作及攝影展」 邀親子領略愛河之美

2019-03-21 13:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市圖河堤分館與河川實驗室（kawa science）合作舉辦「愛河藍曬創作及攝影展」，讓小朋友體驗DIY獨一無二的藍曬相片，活動將於5月26日展開，一共3堂課的精采內容，3月22日起開放16組親子報名，額滿為止。

河堤分館主任林欣靜表示，藍曬（Blue Print）是一種古老的顯影技術，又稱氰版印刷，因感光液成份裡頭含有「氰」元素，過程只需透過日光曝曬，接著再用水沖洗氰版相紙，最後所完成的影像會呈現出迷人的普魯士藍和純白。

林欣靜指出，河堤分館位處愛河上游段，這次透過帶領親子實地走訪愛河攝影，讓市民朋友們一同來認識愛河歷史人文，並體驗藍曬顯影技術，並自製獨一無二的相片，在課程最後特別舉辦藍曬攝影展，讓小朋友一圓舉辦攝影展的夢想。

此次課程活動由正修科技大學通識攝影課程專任講師林燈河帶領，林燈河曾舉辦過17場攝影展，更榮獲2013、2017與2018年國際知名攝影大獎IPA榮譽獎項，其攝影作品「盼」、「中都磚窯廠」及「台泥高雄廠」分別典藏於高雄醫學院藝廊及高雄巿立美術館，相關活動資訊可洽河堤分館07-3412537。

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