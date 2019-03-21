淡蘭古道A+上傳路線軌跡 抽Mystery Ranch登山好禮

2019-03-21 11:29

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市觀光旅遊局舉辦「淡蘭古道A+計畫活動」及「初體驗限定團」，只要循著淡蘭古道北路GPX數位軌跡，完成指定路線及任務，在4月21日前完成路線軌跡、日期、照片及感言，上傳到個人的Facebook，公開貼文並hashtag路線通關密語，即可完成抽獎資格，有機會抽中Mystery Ranch 19L攻頂包、Hanchor SURFACE等好禮。

觀旅局介紹，北路路徑為A字型路線，從北台灣的「淡水廳」至東部「噶瑪蘭廳」東西向通行的重要動線命脈，從軍事防守、傳遞公文道成為交通要道，沿途有著許多文化故事、古蹟遺跡及生態景觀，與人民生活息息相關的「淡蘭古道北路」。

觀旅局說，這次依難度不同推出「野行」、「挑戰」、「終極」3組路線，即日起至4月21日，民眾只要完成路線軌跡、日期、照片及感言，上傳到個人的Facebook，公開貼文並hashtag路線通關密語，即可完成抽獎資格，活動結束後將隨機抽出完成任務的25名幸運者，獎項包含5名Mystery Ranch 19L攻頂包、共10名Hanchor SURFACE 輕量化胸前包、共10名Snowpeak 鈦金刀叉匙組，總價值高達4萬元。

此外，喜愛戶外活動，開始想嘗試爬山卻不知如何進行的「初野者」，這次開闢一場僅有10個名額的「初野者限定團」，要帶領實際探索淡蘭古道北路最美、最野、最具故事性的燦光寮及楊廷理古道，推廣優惠價1000元，即日起開放報名。

只要完成指定任務，就有機會抽到Mystery Ranch 19L攻頂包等好禮。（圖由新北市觀光旅遊局提供）

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