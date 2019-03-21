世新送件停招社發所 師生赴教部抗議要求駁回

2019-03-21 11:02

〔記者吳柏軒／台北報導〕世新大學18日送件停招社會發展研究所，該所師生與聲援團體今上午赴教育部門口，大聲疾呼要求駁回，質疑校方違反程序正義，更將開啟大學任意停招科系惡例骨牌，高喊捍衛私校及高教公共性。

世新社發所副教授陳政亮細數，校方1月2日未事先溝通，就在校務會議上突襲通過停招社發所，本月18日更將停招申請送至教育部，此舉已違反教育部、校內的各項規範，如系所停招前應先減招，停招應由系所主動提出，以及停招程序須經校內師生溝通等。

世新社發所學生李容渝憤怒又無奈道，校內議題非社發所最在意，但控訴「世新別搞事！」，被校內漲學費、違反言論自由等各項議題搞得精疲力盡，直言學生不反抗，學校就擺爛；社發所108學年新生趙宥寧擔憂，停招後恐淪末代新生，但學校未解決必修開課、指導教授等問題。

今社發所師生與聲援團體約近百人齊聚教育部門口，高喊︰「捍衛高教公共性、駁回停招社發所」，如全教總理事長張旭政認為，社發所常替台灣弱勢發聲、行動，把社發所停掉，將影響社會發展，更直言去除私校董事家族化才是高教發展正軌。

輔仁大學教授何東洪也說，社發所是世新創辦人女兒成露茜設立，也是台灣從戒嚴走向解嚴的縮影，以接地氣20幾年，若教育部放水讓世新停招社發所，未來其他私校恐也有樣學樣，停招不聽話的系所。

政治大學教授王增勇說，大學教育非賺錢商品，停招社發所更與教育部要求大學的社會責任計畫（USR）精神相悖，大學更是社會良心，呼籲駁回停招申請；反教育商品化聯盟代表謝毅弘反對濫權董事會，認為私校近年整併、停招動作頻頻，社發所停招恐是第1張骨牌，推倒將影響全國所有私校師生。

抗議後，世新社發所所長黃德北將陳情書遞交給教育部，教育部專門委員譚以敬表示，會從程序形式與實質影響等層面來審核系所停招，其中最重要是學生受教權及教師職涯安置等，而若停招申請違反教部等規範，就可退回，承諾嚴格把關。

世新校方則聲明回應，系所調整是大學自治，重申系所停招按校內三級會議（增設調整院系所學位學程審查委員會丶校務會議丶董事會）審查，並在停招申請前，給社發所3年時間改善，停招後亦展開溝通，但該所師生不回應。因少子化，8年來有15個班別停招。

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