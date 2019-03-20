起死回生！行政院撤銷訴願 福海離岸風電環評重審過關

2019-03-20 18:26

〔記者劉力仁／台北報導〕福海風力發電公司規畫之彰化離岸風力發電計畫環評案，去年3月被環保署否決，今年2月福海環評向行政院訴願成功，環保署今天召開環評會議，福海環評過關，全案起死回生。

福海為離岸風電示範獎勵階段3家開發商之一，所提出的福海離岸風力發電計畫第二期工程，位於彰化芳苑外海9公里處、水深30公尺線外區域、距離白海豚棲地超過3公里，總裝置容量不超過120MW、單機裝置容量8到10MW，最多15部。

於去年2月遭環評大會認定「不應開發」，環評大會撤案理由包括，福海第一期風機遲未開發設置，與鄰近漁業經濟利害關係者溝通情形明顯不良、此案屬離岸風電第一階段示範案，但整體開發申請時程過於緩慢、經濟部能源局已決定，不同意其第一期開發的展延申請。

今年2月1日訴願結果出爐，行政院表示，環評原處分所指「與鄰近漁業經濟利害關係者溝通情形明顯不良」以及「能源局已決定不同意第一期開發之展延申請」兩者，與環保因素考量無關，決議撤銷原處分，要求環保署於2個月內另為適法之處分。

此外，原環評處分表示此案在風場邊界，環境影響控管與鄰近風場恐有扞格，但退縮後開發規模將無法達100MW以上等理由，行政院訴願會認為環保署尚無法提出具體計算方式等資料供參考。

今天環評大會重審此案，福海強調，示範風場的2支風機環評已經通過，福海風場5公里之內，沒有風機設置，與鄰近風場不至於發生干擾；採用大風機，減少風機數量，風機間距加大，降低鳥類撞擊風險；潮間帶施工期間避開10月到翌年4月，避免影響潮間帶鳥類覓食休憩；風機距離白海豚棲地3公里以上，不會影響白海豚生態；未來將成立監督委員會並將監督資料公開於網站，資料公開透明。

環保委員認為福海提出之因應對策，對文化、生態、生活環境、社會環境、經濟環境，都已經符合環評法及相關子法規範，不需要經過第二階段環評，今天通過環評。

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