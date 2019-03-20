叫我第一名！太平枇杷評鑑 李國成、簡進田奪枇杷達人

2019-03-20 17:23

〔記者陳建志／台中報導〕台中市農業局和太平農會為了提升枇杷栽培技術和品質，今天舉辦枇杷評鑑，評審依外觀、質地、果粒大小和糖度等項目評分，今年受暖冬和少雨影響，產量大減，報名果農減少到只有55位，不過品質仍維持過去水準，最後由李國成、簡進田兩人拿下第一。而今年產量少、產季提前，農會提醒想吃枇杷的民眾手腳要快。

太平區農會總幹事余文欽說，過去枇杷評鑑參加人數有上百人，今年因產量只剩3、4成，加上產期提前、縮短，只有55位農友報名，不過參加評鑑的枇杷品質都不錯，想吃枇杷的民眾要把握機會。

太平枇杷產銷班第8班班長張清標則說，今年少雨、高溫，不但開花少，果粒也較少，因品質太差，很多果農都放棄套袋，整體產量大減，部分果農現在已經沒有枇杷可賣，預計清明節左右產季就結束，建議想吃枇杷的民眾要趁早。

擔任評審的台中區農改場副研究員葉文彬說，今年太平枇杷雖受天候影響產量減少，但整體品質仍維持往年水準，參賽枇杷果粒飽滿，每顆都在30公克以上，糖度不錯，最高也有11度，還有微微的酸度，口感多汁細緻，外觀絨毛也完整，推薦民眾可多購買。

經評審依果品外觀及絨毛是否完整、有沒有病斑蟲害食痕、外皮的成色、口感、果肉是否細緻與果粒大小和糖度等項目進行審查，最後由李國成及簡進田兩人獲得第1名，成為今年的枇杷達人，第2名為張和順、黃國樑、黃玲紅及吳秀倉等4位，第3名則為周大霖、陸進通、陸樹藍、柯清枝、黃煙及江鐵筆等6位。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/