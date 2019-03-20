又見亂停車！ 苑裡火車站機車占住殘障通道

2019-03-20 17:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮台鐵苑裡站前不時出現違停狀況，其中腳踏車違停最為常見，引起民眾抱怨多次陳情苑裡鎮公所，苑裡鎮公所也曾找來警方現勘。不過，近來有民眾發現又有違停狀況，見到機車停在台鐵殘障通道入口前，引發撻伐。

苑裡鎮公所強調，由於停車場並非屬於道路範疇，無法依道路交通管理處罰條例告發，除了呼籲民眾遵守停車管理規定，也會多加宣導，並會通知台鐵站方製作禁止停車告示牌廣告週知。

通霄警分局苑裡分駐所則說，畢竟停車場非屬道路，警方也無法製單舉發，發現後會調閱車主資料要求車主移走，目前警方前往巡邏發現，車輛都已經移開。

不過，通霄警分局第五組表示，由於該停車場目前是苑裡鎮公所租用提供民眾停車，苑裡鎮公所必須善盡管理，而停車場內違停並非完全無法可罰，若屬於公有停車場，依道路交通安全規則規定，在停車場內或路邊准停車處所停車時，應依規定停放，不得紊亂，劃設黃色網狀線處若違規停車，可依道路交通安全規則開罰，所以車主不要心存僥倖。

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