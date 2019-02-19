如何為人師表？校長主任亂停車 竟稱教育處長簡報不能移車

2019-02-19 18:19

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭國小與宜蘭縣教師研習中心共用的停車場，竟然遭到前來開會的校長、主任亂停車，佔用托嬰車位，迴轉道更被「塞死」，嚴重影響進出。宜蘭國小林姓教師昨天發現，向中心反映，希望請車主立即移車，得到回應竟是教育處長「簡報」，不能立即移車，林姓教師痛批，這樣如何為人師表？教育處長王泓翔說，這是偶發事件，會請研習中心做好停車引導及規劃，避免類似情事再發生。

宜蘭國小與教師研習中心緊鄰，停車場僅隔著一座矮牆，林老師說，長年以來，只要研習中心空間不夠，外校老師就會把車停到宜蘭國小，導致國小停車動線受阻，這是長年以來的沉痾，反映多次一直無法解決，也不受重視。

林老師指出，昨天國教輔導團到教研中心開會，情況更加嚴重，到教研中心開會的校長與主任，車隨意佔用中山國小的托嬰車位與迴轉道，甚至直接搬開餐車道的車擋停車，嚴重影響餐車的出入。

林老師指出，更誇張的是，他打電話給教研中心些望能夠廣播移車，教研中心竟回應，因為處長還在開會簡報，無法移車，等到會議結束才能廣播，他質疑，難道現場有人被車撞傷，也要等到處長報告完才能處理？如果為人師表以身作則都做不到，如何教育小孩？

王泓翔表示，他當天在開會，不清楚外圍的狀況，未來會要求教研中心檢討，不管開什麼會，都要要求與會者好好停車，並做好停車規劃。

教育處指出，已通知教師研習中心，爾後中心辦理活動若因參與人數眾多，停車格供不應求，將請參加研習人員逕至教師研習中心周邊收費停車場，勿將車輛停放於宜蘭國小停車場，以免影響學校師生權益及安全。

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