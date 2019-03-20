高中生週記「貼金紙」寫註解開講 專業分析網友都跪了

2019-03-20 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕求學時期每週必須寫週記總讓人頭疼，網友日前在臉書上PO出令人傻眼的週記內容，一名高中生竟在週記上貼上金紙開始「講解」起來，讓網友笑翻，有網友表示「傳統文化推廣，用心！」

網友在臉書上PO出貼著金紙的週記，兩頁分別貼著「四方金」及「壽金」，該名高中生更在下方註解，寫道：「四方金可用於祭拜好兄弟、土地公等較一般的神明，高階一等的神明也是可以。」老師也很給面子的回應「那你當我是神明還是好兄弟？」

另一頁高中生在「壽金」下方註解「這叫壽金，專門用來拜神明的，但好兄弟就不適用了！可用於王爺...之類的官位較高階的神明」，老師則回應：「你給我在週記上面貼這個！」

貼文一出網友各個笑翻，紛紛回應「太有才、太有創意」、「你家賣金紙的嗎？」、「這個年紀還懂得習俗，不錯！」、「蠻厲害的，我都分不太出來」、「太專業了吧」；有網友表示則一眼識破高中生的詭計，說道：「一張金紙抵好幾行字哦！」，另有網友對金紙的用途做回應，表示四方金跟壽金是給神明的，福金跟銀紙是給好兄弟，要分清楚才行。

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