台灣第一人！「通靈少女」劉柏君紐約獲國際奧會女性與體育獎

2019-03-20 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕《通靈少女》原型人物「索非亞」、首位中華民國棒球協會認證的女裁判劉柏君，今天稍早在臉書透露，她在紐約聯合國總部獲頒「國際奧會女性與體育獎」，也是台灣首位得獎人。

劉柏君在文中除謝謝國際奧會、UN婦女委員會給她此份殊榮，讓她百感交集、苦甜在心，還感恩父母的犧牲、付出與力挺，才有她的今天；多方的鼓勵、贊助，帶她到國際賽，並成為更好的裁判，「感謝您們推廣女子棒球，我知道我不孤單」，以及向那些給予支持、協助，教導她運動不只是輸贏，還「使我們成為更好的人」致謝。

劉柏君表示，要三振性別歧視不容易，當女性處於領導位置，不能只是夠好，而是必須更優秀，感恩獲得殊榮，她將以投身社服為使命；使女性了解自身的潛能、掌握自我的人生，呼籲大家齊讓世界更好，即便只是一小步，也要盡力去做，「這就是運動、這就是奧林匹克精神」。

劉柏君也在文末指出，「謝謝台灣！謝謝大家！誠摯祝福大家平安健康！」

劉柏君過去為人熟知的是自身十多年的靈媒經歷被拍成電視劇《通靈少女》，頓時紅遍大街小巷。不過，她還有其他跟棒球、運動相關的身分，即國內首位全國賽中執法的女性主審、2017年十大傑出女青年，去年還登上富比士國際體壇最具影響力女性排行第19名。

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