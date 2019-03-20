台灣Pay郵政金融卡雲支付服務 中華郵政今開辦

2019-03-20 12:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政公司在行動支付領域不斷推陳出新，透過科技為民眾帶來便利數位化金融新服務，中華郵政公司表示，繼與台灣行動支付公司及財金資訊公司合作開辦「郵政手機VISA卡」後，今（20日）再推出台灣Pay「郵政金融卡雲支付」發卡服務，提供全國1500萬郵政金融卡儲戶，於「台灣行動支付」APP內申請下載後，即可在iOS及Android手機上進行金融卡交易，不須更換SIM卡及臨櫃申辦。

中華郵政公司表示，儲戶可開啟並登入「台灣行動支付」APP後，以「郵政金融卡雲支付」進行轉帳、提款及繳費（稅）等交易，或於大型商場、百貨公司、咖啡廳等貼有「台灣Pay」標誌的特約商店，進行感應刷卡（限Android手機）；或於市集攤販、知名商圈、超商量販、觀光景點與校園，包含全家、萊爾富、OK、錢櫃KTV、聖德科斯、台北希望廣場、建國花市、永康商圈、故宮博物院、高鐵及大學院校與其周邊商圈等，進行台灣Pay掃碼付款交易。跨境電子支付服務還將結合「台灣Pay」QR Code付款功能，屆時可提供民眾在淘寶網及天貓商城進行掃碼購物。

中華郵政公司近年來積極推動數位金融服務，建置「電子支付連結郵政儲金帳戶付款共用平台」、發行感應式VISA金融卡，並開辦「台灣Pay」掃碼付等服務，提供郵政儲戶更便捷、安全的金融體驗。另外，今年度使用「郵政金融卡雲支付」進行跨行轉帳、ATM跨行感應及掃碼提款，可享不限次數免手續費優惠。

郵局今開辦台灣Pay郵政金融卡雲支付服務 轉帳、提款、感應支付皆可用。（記者鄭瑋奇攝）

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