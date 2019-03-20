中華郵政去年盈餘144億 林佳龍：應增加員工薪資跟福利

2019-03-20 10:51

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政今日舉辦108年郵政節大會，交通部長林佳龍出席致詞時表示，中華郵政去年營利再次突破，達到法定目標164%，有將近144億元盈餘，他相信這是經理階層跟基層員工共同努力的結果，應該要分享給員工，看要如何增加同仁的薪資跟福利，這對員工來說比較實在。畢竟幸福產業要先讓員工幸福，公司要照顧自己夥伴，因為勞資一體要善待彼此，中華航空董事長何煖軒最近才經歷一場家人爭吵的情況，最後簽了些協議，才繼續一起為公司打拚，重新團圓。

林佳龍表示，公司與員工就像家人，家人難免有時候會有不同意見，這就需要透過溝通，林佳龍開玩笑地說，聽說郵政公司工會也蠻強的，提醒管理階層要先了解員工的心聲，他最近也會跟工會辦座談，希望有任何問題在自己內部就能解決，不必對外敲鑼打鼓宣傳。

這幾年環境變遷對郵政公司來講，正從傳統業務走向創新服務，林佳龍表示，物流好的生意，民營物流公司搶著做，中華郵政怎樣發展利基，找到不可取代的優勢，就有賴郵政同仁不斷創新；像是近年發展的數位郵局、i郵箱、智能電動車服務，及小農產銷協助、對老人長輩關懷，甚至部分據點跟高齡化長照服務結合等。

林佳龍說，郵政的優勢就是綠衣天使無所不在，通路據點多可提供多樣化服務，傳遞人跟人之間美好的關係。林佳龍表示，他會找時間去體會基層員工現正面對的工作環境。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/