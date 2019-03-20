為了這事 慈濟助龍崗國小搭建6間組合教室

2019-03-20 12:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區龍崗國小因有老舊校舍拆除重建，校內暫時安置學生上課的場所嫌得擁擠及會互相干擾，校長陳彥良因緣際會向慈濟基金會申請6間組合教室，近日揭牌啟用。校方並把啟用活動融入課程，師生們一起拼貼創作出的感恩卡，送給慈濟志工群，表達滿滿感謝與祝福。

龍崗國小為慈濟組合教室揭牌啟用活動，除了全校師生，並邀請家長代表和慈濟志工們共襄盛舉，配合校方品德教育融入學生藝術課程活動，學生將完成的「愛在龍崗」、「感謝有您」和「有慈濟真好」等3大主題的大型感恩卡送給慈濟志工們，現場洋溢一片和樂融融、互道感恩的氛圍。

慈濟志工代表蔡金木表示，看到孩子們在克難的環境中學習，於心不忍，期盼慈濟的一點點愛能改善目前狀況，對孩子的教育環境能有加分效果。

龍崗國小校長陳彥良也說，有了慈濟提供的組合教室能立即改善該校學生上課環境，紓解目前臨時教室不足的窘境，感謝教育局居中協助，讓慈濟大愛的種子在龍崗發芽，孩子學到的是感恩與回饋；家長代表也陪著孩子見證組合教室揭牌啟用，心中滿懷感恩。

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