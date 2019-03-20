民視變天！民投會議記錄流出 郭倍宏遭拔董座關鍵曝光

2019-03-20 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕民視最大股東「民間投資股份有限公司」14日召開董事會，董事長郭倍宏無預警被撤換，改由董事黃明展擔任新董座。民間投資董事會議紀錄曝光，發現郭倍宏遭拔的關鍵在於修改台新銀行申貸5億元議案，引發董事們反對，昔日盟友紛紛倒戈。

《鏡週刊》報導，去年11月14日，民投董事會以「民視總部第三期工程勢在必行，為辦理先期規劃亟須資金，擬與台新銀行授信往來，申請新台幣5億元授信額度。」到了去年12月13日董事會，宣讀前一次董事會議紀錄，卻修正為「全體出席董事同意通過，本公司向銀行申請融資案授權董事長全權處理。」

當時，「反郭派」董事陳清福、郭耀堂和黃明展認為「挺郭派」郭倍宏、田再庭、王明玉和林逸民等人違法，將授權董事長處理向台新銀行申貸5億元的決議，直接修正為「授權董事長以『不限金額』向『任何銀行』申貸」，恐讓民間投資背負鉅額債務，認為「反郭派」等人涉嫌業務登載不實和背信等罪。

報導提到，今年1月8日，反郭派董事透過律師發函要求民投提供2次董事會的全程錄音檔，不然就要透過司法程序查明。郭倍宏卻在1月16日的民投董事會上，不顧「反郭派」的質疑和發函，強渡關山確認去年12月的董事會議紀錄無異。

知情人士透露，王明玉、林逸民和李南山（接任田再庭董事）挺郭派的董事，不認同郭倍宏的作法。今年2月時，3人聯名回應反郭派的發函，表示不認同董事會議紀錄，並大力砲轟郭倍宏，與他劃清界線，「若郭倍宏董事長一意孤行，以錯誤記載之董事會議記錄向銀行過度擴張申請融資，恐將生本公司之信用風險與財務危機！？本董事等甚為耽慮」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/