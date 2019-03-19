基隆第二郵輪中心 文創產業進駐

2019-03-19 20:52

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆港在西二西三碼頭改建第2旅客郵輪中心，已在3月14日發包了，除了改善通關設施外，也會有文創產業進駐，預計下個月初就動工，明年底全部完工。

基隆港西三碼頭倉庫是日治時代的產物，已經有80幾年歷史，本來打算拆除改建，經民眾搶救後才留下來，成為歷史建築。基隆市長林右昌2017年10月在西二西三倉庫舉辦產業博覽會，市民首次進到這有歷史的倉庫，看到港的美景。

目前包括台馬之星、中遠之星或麗星郵輪等，都會停靠西岸，旅運通關設施比東岸更不足，基隆港務公司規劃整建西二西三碼頭為第2郵輪中心。

基隆港務公司總工程司王錦榮表示，西二西三第2旅客郵輪中心已經在3月14日決標了，預計下月初會動工，西二碼頭目前還有通關需求，先做西三碼頭通關設施，預計今年底西三碼頭設施就會完成，1樓是行李托運空間、2樓是通關設施，因此今年底西岸的通關能量將大幅提升，從現今每小時400人年底就可提高到2500人。明年將改建西二碼頭，1樓將有文創商業進駐，2樓是候船室。

林右昌表示，第2旅客郵輪中心改善後旅運能量大幅增加，人潮就是錢潮，原本西岸比較冷清，未來將會越來越熱鬧，滿足來基隆的國內外旅客購物與吃喝玩樂的需求。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/